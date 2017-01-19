| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 社會

好康報您知！大稻埕波麗士陪你過好年、送平安

2017-01-19  14:50

［記者陳恩惠／台北報導］別說沒告訴您！年關將屆、農曆春節也將到來，台北市大同警分局今天下午3時，結合北市警局、北市刑警大隊聯合舉辦『大稻埕波麗士 陪大家過好年』擴大預防犯罪宣導活動，活動中將由宣傳世大運的武術熊與柔道熊當場「對決」，看看誰的武藝較精湛，大同分局也將在現場致贈包括「平安、幸福、吉祥、如意、好運、快樂、招財進寶」及「春」、「福」共12種字卡吊飾，還有歡迎民眾帶著全家大小到場。

大同警方說，今天下午的活動除了藉此宣導民眾防竊（扒）、防搶等觀念，活動也邀請享譽國內外的『臺北慶和館醒獅團』太鼓齊鳴及祥獅獻瑞熱鬧開場，另安排藝人演唱、防扒竊演練、勁歌熱舞、踏街發送福氣紅包袋等精彩活動，同時為配合臺北市政府舉辦「2107世大運在臺北」，由警察局代言男、女柔道熊於舞台上初賽，再由商業處代言武術熊武術表演後，二造對決，勝負決局讓大家意想不到，活動精彩可期。

活動結束前由大同警分局分局長張素菱率領警方宣導團、可愛警察公仔及活動代言人們一塊掃街致送現場民眾『福氣紅包袋』、『雞年方形、長形春聯』等年節討喜宣導品。

廣告
  • 台北市大同警分局今天下午3時，結合北市警局、北市刑警大隊聯合舉辦『大稻埕波麗士 陪大家過好年』擴大預防犯罪宣導活動。（記者陳恩惠攝）

    台北市大同警分局今天下午3時，結合北市警局、北市刑警大隊聯合舉辦『大稻埕波麗士 陪大家過好年』擴大預防犯罪宣導活動。（記者陳恩惠攝）

  • 大同分局歡迎大家來參加。（記者陳恩惠攝）

    大同分局歡迎大家來參加。（記者陳恩惠攝）

  • 活動結束前由大同警分局分局長張素菱率領警方宣導團、可愛警察公仔及活動代言人們一塊掃街致送現場民眾『福氣紅包袋』、『雞年方形、長形春聯』等年節討喜宣導品。（記者陳恩惠攝）

    活動結束前由大同警分局分局長張素菱率領警方宣導團、可愛警察公仔及活動代言人們一塊掃街致送現場民眾『福氣紅包袋』、『雞年方形、長形春聯』等年節討喜宣導品。（記者陳恩惠攝）

  • 這些小字卡吊飾特有年味。（記者陳恩惠攝）

    這些小字卡吊飾特有年味。（記者陳恩惠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：好康報您知！大稻埕波麗士陪你過好年、送平安


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.