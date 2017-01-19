快訊爆笑！網路瘋傳的出槌神片
好康報您知！大稻埕波麗士陪你過好年、送平安
2017-01-19 14:50
［記者陳恩惠／台北報導］別說沒告訴您！年關將屆、農曆春節也將到來，台北市大同警分局今天下午3時，結合北市警局、北市刑警大隊聯合舉辦『大稻埕波麗士 陪大家過好年』擴大預防犯罪宣導活動，活動中將由宣傳世大運的武術熊與柔道熊當場「對決」，看看誰的武藝較精湛，大同分局也將在現場致贈包括「平安、幸福、吉祥、如意、好運、快樂、招財進寶」及「春」、「福」共12種字卡吊飾，還有歡迎民眾帶著全家大小到場。
大同警方說，今天下午的活動除了藉此宣導民眾防竊（扒）、防搶等觀念，活動也邀請享譽國內外的『臺北慶和館醒獅團』太鼓齊鳴及祥獅獻瑞熱鬧開場，另安排藝人演唱、防扒竊演練、勁歌熱舞、踏街發送福氣紅包袋等精彩活動，同時為配合臺北市政府舉辦「2107世大運在臺北」，由警察局代言男、女柔道熊於舞台上初賽，再由商業處代言武術熊武術表演後，二造對決，勝負決局讓大家意想不到，活動精彩可期。
活動結束前由大同警分局分局長張素菱率領警方宣導團、可愛警察公仔及活動代言人們一塊掃街致送現場民眾『福氣紅包袋』、『雞年方形、長形春聯』等年節討喜宣導品。
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