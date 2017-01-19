快訊爆笑！網路瘋傳的出槌神片
又是廢漁網惹禍 1漁船機械故障漂流
2017-01-19 14:58
廢漁網造成漁船失去動力。（記者蔡宗憲翻攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春海巡隊昨接獲一起漁船待援案件，原以為是常見的機械故障漂流，直到人員協助將船隻帶回時，才發現是常纏死海龜的廢漁網，在車城後灣外海卡死漁船推進器肇禍，氣的漁民大罵「該死又缺德，傷害生物又害人！」
恆春海巡隊接獲求援通報後，在車城後灣海域外約1浬處，發現失去動力的「漁發」號漁船，船上僅一名年約70歲船長在甲板上等待救援，船長見海巡艇靠近高興的揮手，經海巡人員登船安撫船長後，才得知漁船是因絞網而失去動力無法行駛。
恆春海巡隊呼籲，棄置在海中的廢棄漁網會威脅海洋生物生存，甚至還會對海上作業或航行的船隻造成危險，請漁民勿將廢棄的漁網隨意丟入海中，共同維護優良的海洋生態環境。
相關影音（海巡提供）
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