涉通匯百億往中國 檢調搜索三通公司約談4人

三通刺繡公司涉嫌於98年至104年間，非法替上百家中小企業進行地下通匯，將上百億元匯往中國，賺取匯差、手續費，台北地檢署今指揮台北市調查處搜索三通公司負責人陳俊雄住所等2處。（記者謝君臨攝）

2017-01-19 14:55

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調接獲檢舉，指三通刺繡公司涉嫌「掛羊頭賣狗肉」，於98年至104年間，非法替上百家中小企業進行地下通匯，將上百億元匯往中國，賺取匯差、手續費。

台北地檢署今指揮台北市調查處搜索三通公司負責人陳俊雄住所等2處，並以犯罪嫌疑人身分約談陳男及其3名親友到案，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。