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新莊警專案查緝非法外勞 1週逮7人

2017-01-19  14:33

〔記者曾健銘／新北報導〕農曆春節將近，避免逃逸外勞造成治安隱憂，新莊警分局各派出所已成立專案小組，針對逃逸外勞聚集處、出租套房、工寮等地，全時段不定時臨檢盤查，也對外勞、雇主及仲介等做各面向犯罪宣導，多管齊下，本週共查獲逃逸外勞7人，成效亮眼。

新莊分局長張國雄表示，查緝非法外勞雖非警察主辦業務，但基於維護整體維護治安考量，必須妥適應處，以維持轄區良善之治安環境，確保市民過好年，另方面也可展現警方維護轄區治安的決心。警方也呼籲市民，勿以身試法容留、雇用及仲介非法外勞，若民眾發現不法，也請即時通報警方處理。

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  • 警方前往出租套房查緝逃逸外勞。（記者曾健銘翻攝）

    警方前往出租套房查緝逃逸外勞。（記者曾健銘翻攝）

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標題：新莊警專案查緝非法外勞 1週逮7人


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