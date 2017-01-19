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北屯隊長真讚！先逮酒駕 順路又抓通緝犯
2017-01-19 13:53
〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局警備隊長陳殿志本月3日帶班巡邏，先是在路口查獲酒後騎車穆姓男子，帶返隊部途中又發現先前佈線查緝未果，因不能安全駕駛案遭通緝的張姓男子順路將其查緝到案，短短不到1小時先逮酒駕又抓通緝犯，讓同仁不禁稱讚：北屯隊長真讚！
警方指出，55歲穆男當晚在松竹路與朋友喝了2罐啤酒後騎機車準備到友人家續攤，途中行經北屯區軍功路、景賢路口時，因逆向行駛被剛好巡邏行經的第五分局警備隊長陳殿志、警員李瑋等人發現攔下盤查。
警方聞到穆男身上傳出陣陣酒味要求酒測，經實施呼氣酒精濃度測試，結果測試值為0.7毫克超過法定標準值，當警方準備將穆男帶返隊部偵辦途經軍功路1段310巷口時，眼尖陳員又發現一名很像先前佈線查緝未果的55歲張姓通緝犯，隨即停車趨前盤查。
此時張男見警方靠近心虛立刻閃入巷內但仍被揪出，經查證身分確認是台中地檢署發佈不能安全駕駛案通緝犯當場逮捕，訊後穆男依公共危險罪嫌送辦，張男則是解送歸案，只是別以為陳員辦案鐵面無私，先前攔檢酒駕男見對方面有難色求助表示是單親爸爸，必須接讀小二兒子放學。
陳員考量法律不外乎人情，直接先幫他開車去接小孩返家後再依法送辦，也曾在查獲通緝犯得知身無分文，連3餐都吃不飽，主動300元贊助工作車資和吃飯，讓對方感動說「會努力認真工作，日後還錢報答」，暖警行為讓同仁直稱讚：北屯隊長真讚！
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