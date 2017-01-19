人力仲介為幌子 專挑前科邊緣人販毒

主嫌張志昌被移送。（記者顏宏駿翻攝）

2017-01-19 13:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣夫妻檔張志昌、夏瑋蔆成立「昌達人力仲介公司」，專門吸收有犯罪前科的社會邊緣人作臨時工，再賣給他們毒品，這些臨工無力還錢，便被吸收為手下，替兩夫妻賣毒品、運毒，員林警分局經半年的監控，檢警昨天瓦解該集團，兩夫妻及一名莊姓藥頭今天凌晨被收押。

警方調查，張志昌（46歲）、夏瑋蔆（ 36歲）夫妻深知社會上有一群出獄的社會邊緣人，因背負犯罪前科，找工作不易，他們成立「昌達人力仲介公司」，專挑這些人下手。

夫妻倆長期吸毒，找來5名毒友當「核心幹部」，表面上做得是人力仲介，實際是帶被害人到工地做粗工，待時機成熟便給予毒品小利，因此上癮，被害人每天只賺1200元，200元要付給公司仲介費，扣掉便當錢，幾乎都拿去買毒品。

警方表示，這些被害人只因找工作，又染上毒品，因沒錢買毒，被迫加入組織賣毒、運毒，夫妻倆手下的5名核心幹部，被稱為「5虎將」，其中一人因不想再過這樣的生活，想要離去，結果被幫眾毆打，禁錮2天，被打到渾身是傷。

警方還說，主嫌張志昌的父親是在台中某醫院的排班計程車司機，父親無意中說出自己排班被人欺負，張嫌隨即教唆手下把欺負父親的司機押走，帶到私人處所毆打教訓，手法相當凶殘。

員林警分局經半年的監控，見時機成熟，昨天在彰化地檢署檢察官廖偉志的指揮下，兵分多路，到30個地點搜索，帶回組織22名成員，他們都是吸毒品而被吸收，轉而販賣或運輸毒品給別人，經複訊後，共有7人被依組織犯罪、毒品罪、槍砲彈藥刀械管制條例移送，其中張志昌、夏瑋蔆及莊姓藥頭今天凌晨均被收押。全案擴大偵辦中。

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