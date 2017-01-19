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為了吃口檳榔 小貨車逆向害了一條命
2017-01-19 13:14
［記者楊政郡／台中報導］32歲陳姓男子駕駛小貨車，105年9月在台中市沙鹿區和睦路3段，看對向一家「紅玫瑰檳榔」，竟直接逆向「切」過去，劉姓騎士看小客車逆向過來，緊急左閃擦撞到小客車左側，失控衝進對向，又撞及緊隨陳某小貨車後方的蔡男小客車（不起訴）車頭，劉某人車倒地，碰撞回原車道，刮地24公尺停在檳榔攤前，送醫後不治，陳男為了吃口檳榔害了一條人命。
起訴書指出，陳男是某工程行負責人，105年9月14日8時許駕小貨車，沿沙鹿區和睦路3段，由中航路往大楊方向行駛，突然看到對向一家「紅玫瑰檳榔」，想要買檳榔，竟貪圖便利，直接逆向「切」過去。
劉姓騎士與陳某是對向行駛，劉一看到小貨車逆向過來，緊急左轉閃避，還是擦撞小貨車的左側，而擦撞了左側之後，失控衝入對向車道，卻又立即撞及蔡姓男子的自小客車車頭，劉姓騎士不但人車倒地，就像撞球一樣又撞回原車道，沿路拖地24.6公尺才停在「紅玫瑰檳榔」前。
事後發劉某被送醫，結果大腦創傷出血、顱骨粉碎性骨折等嚴重傷害，送醫後當天下午4時許，因中樞神精休克，頭部外傷併顱內出血及腦損不治。
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