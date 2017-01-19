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河川局駐衛警莫名被打 疑得罪砂石業者遭報復

2017-01-19  13:24

〔記者王善嬿／嘉市報導〕經濟部水利署第五河川局41歲楊姓駐衛警，今日清晨出門買早餐時，突遭邱姓等兩名男子持鋁棒襲擊痛毆，他連忙大喊求救並試圖抵抗，鄰居聽聞協助制止並報警，警方到場將26歲邱姓男子帶回偵訊，現場查獲一根鋁棒。

市警察局八掌派出所長施增傑表示，警員趕抵現場時，發現邱、楊兩人發生肢體衝突，身上都已受傷，經送醫包紮後，將兩人帶回派出所製作筆錄，雙方互告對方傷害，至於發生衝突原因、尚待釐清，將依法移送偵辦。

楊姓男子說，今天清晨近7點出門要買早餐、上班之際，遭邱姓男子及另一人，各持一根鋁棒猛然痛毆，導致他頭部受創，右手臂、手指都受傷，經大喊「救命」引起鄰居注意，多位鄰居查看後，上前協助壓制對方。

在第五河川局擔任駐衛警的楊某說，不認識這名動手的邱某，平日也未與人發生不愉快，不過因他的職務，主要巡查朴子溪、北港溪、八掌溪，巡查未在合法採區採砂石的違規情事，可能得罪業者招致報復。

記者試圖訪問被指控打人的邱某，但邱某用手將臉遮住、一發不語。

警方訊問後，依傷害罪嫌將兩人移送法辦。

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  • 河川局楊姓駐衛警控告邱姓男子（中）持鋁棒打傷人，邱也反控楊傷害，今天警方將邱某帶回偵訊、釐清案情。（記者王善嬿攝）

    河川局楊姓駐衛警控告邱姓男子（中）持鋁棒打傷人，邱也反控楊傷害，今天警方將邱某帶回偵訊、釐清案情。（記者王善嬿攝）

  • 楊姓駐衛警今晨遭邱姓男子持鋁棒毆傷，他表示並不認識邱某。（記者王善嬿攝）

    楊姓駐衛警今晨遭邱姓男子持鋁棒毆傷，他表示並不認識邱某。（記者王善嬿攝）

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