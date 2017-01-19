毒蟲被逮哭了…求警遮住手銬

2017-01-19 13:11

〔記者黃建華／高雄報導〕林姓男子凌晨駕車遇警盤查，遭查獲毒品，當場淚流滿面，求警以衣物遮住手銬，以免難看，警方勸他，「早知如此，何必當初」，勸他早日把毒癮戒掉就不會難看了。

高市保安大隊迅雷中隊警組小隊長王漢春、警員陳錦宏、蔡碩書前日凌晨1點多，巡邏經過新興區中山一路與六合一路口發現一部自小客車上有一名男子東張西望，遇警車過去時又急關上車窗，故驅前盤查。

警方發現林姓男子（30歲、毒品、妨害性自主等素行、自稱臨時工）一開始警方請林姓男子出示證件時，林男還神情自在，直到遭警方發現長褲口袋內有2大包第二級毒品、共重21.8公克，一問才知是林嫌看到警車後將毒品塞在褲子口袋內。

林嫌遭查獲毒品後，流淚央求警方勿上銬以免難看，員警直拍著林嫌肩膀安慰，趕快將毒戒掉除，依毒品危害防制條例將林嫌移送地檢署偵辦。

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