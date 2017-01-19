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埔里預防犯罪宣導，電音三太子也來助陣

埔里分局犯罪預防宣導也請出電音三太子助陣，提升宣導成效。（記者佟振國攝）

2017-01-19  13:11

〔記者佟振國／南投報導〕年關將近，菜市場人潮多，往往給歹徒行搶、行竊的可乘之機，南投縣埔里分局今天特別前往埔里鎮最熱鬧的第三市場加強重要節日防搶、防竊犯罪預防宣導，分局長潘金葉率分局同仁分送防搶、防竊及防詐騙文宣，還有電音三太子前來助陣，透過神力加持，讓民眾平安順心過好年。

再過不到10天就是農曆春節，106年加強重要節日安全維護工作也將於今晚正式啟動，為能讓民眾平安過好年，埔里分局加強多項犯罪預防及宣導，一早特別由分局長潘金葉率領分局同仁、警察志工前往埔里第三市場，向民眾宣導防搶、防竊、防詐騙等資訊，也請到聖玄宮電音三太子與民眾熱絡互動，贈送糖果、餅乾，吸引許多婆婆媽媽與小朋友注意，加強宣導效果。

潘金葉表示，年節期間警方也特別提供「免費護鈔」、「舉家出遊警察為你住宅巡邏」、「夜歸婦女代叫計程車」等服務，民眾若有需要可提出申請，提升自身安全與減少犯罪被害機會。

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  • 年關將近，埔里分局今天舉行犯罪預防宣導，分局長潘金葉（左）親赴市場向攤商、民眾發送宣導單。（記者佟振國攝）

    年關將近，埔里分局今天舉行犯罪預防宣導，分局長潘金葉（左）親赴市場向攤商、民眾發送宣導單。（記者佟振國攝）

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