| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北海道機場驚魂 飛機滑出跑道衝進雪地 爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 社會

「119」消防節 北市表揚績優、有功人士

2017-01-19  12:41

〔記者邱俊福／台北報導〕北市消防局今天上午舉行「119」消防節慶祝大會，由市長柯文哲親自主持，並於慶祝大會中頒發「金龍獎」獎座給16位績優消防人員及6位義消楷模，以及表揚99位協助推動市政有功團體人士。

消防局表示，去年各界捐贈救護車、消防警備車、各式救災救護裝備及住宅用火災警報器外，更印製市民防災手冊「臺北防災 立即go」、提供訓練經費等。這些社會團體及民間善心人士，包括：松山慈惠堂、松山慈祐宮、台北市普濟寺、臺灣省城隍廟、二二八公園福德宮、台北市甘丹東頂顯密佛學研修協會、木柵集應廟、松山五分埔福德宮、台北天后宮、台北市覺修宮、台北市文昌宮、信孚產業股份有限公司、晨達企業股份有限公司、林苑琳女士、鄭憲文先生等，以及長期協助市政工作推動的台北市消防之友會及台北市消防協會等共99位，由市長親自頒獎表揚，表彰他們的無私付出與大愛精神。

消防局表示，去年積極推動各項防災宣導，如鼓勵民眾安裝住宅用火災警報器，已獲得顯著成效，去年有6件於火災時，成功預警使民眾免於傷亡的案例，逐步提升住宅消防安全。

另全國首創的Q版「臺北防災 立即go」防災手冊，以圖案輔佐文字，使原本艱澀的防災知識變得淺顯易懂。在緊急救護方面，急救到院前心肺功能停止（OHCA）患者，去年康復出院高達105人，為歷年來最高紀錄，透過消防局同仁的努力，挽救了105個瀕臨破碎的家庭。

廣告
  • 北市歡慶119消防節，表揚績優消防、義消同仁及推動市政有功人士 （記者邱俊福翻攝）

    北市歡慶119消防節，表揚績優消防、義消同仁及推動市政有功人士 （記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯文哲 消防節
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：「119」消防節 北市表揚績優、有功人士


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.