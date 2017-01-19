「119」消防節 北市表揚績優、有功人士

2017-01-19 12:41

〔記者邱俊福／台北報導〕北市消防局今天上午舉行「119」消防節慶祝大會，由市長柯文哲親自主持，並於慶祝大會中頒發「金龍獎」獎座給16位績優消防人員及6位義消楷模，以及表揚99位協助推動市政有功團體人士。

消防局表示，去年各界捐贈救護車、消防警備車、各式救災救護裝備及住宅用火災警報器外，更印製市民防災手冊「臺北防災 立即go」、提供訓練經費等。這些社會團體及民間善心人士，包括：松山慈惠堂、松山慈祐宮、台北市普濟寺、臺灣省城隍廟、二二八公園福德宮、台北市甘丹東頂顯密佛學研修協會、木柵集應廟、松山五分埔福德宮、台北天后宮、台北市覺修宮、台北市文昌宮、信孚產業股份有限公司、晨達企業股份有限公司、林苑琳女士、鄭憲文先生等，以及長期協助市政工作推動的台北市消防之友會及台北市消防協會等共99位，由市長親自頒獎表揚，表彰他們的無私付出與大愛精神。

消防局表示，去年積極推動各項防災宣導，如鼓勵民眾安裝住宅用火災警報器，已獲得顯著成效，去年有6件於火災時，成功預警使民眾免於傷亡的案例，逐步提升住宅消防安全。

另全國首創的Q版「臺北防災 立即go」防災手冊，以圖案輔佐文字，使原本艱澀的防災知識變得淺顯易懂。在緊急救護方面，急救到院前心肺功能停止（OHCA）患者，去年康復出院高達105人，為歷年來最高紀錄，透過消防局同仁的努力，挽救了105個瀕臨破碎的家庭。