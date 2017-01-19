新竹地檢署查獲解體車輛集團 將舉行拍賣會

2017-01-19 12:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署檢察官林芳瑜去年11月下旬指揮新竹縣政府警察局，在桃園市查獲竊盜集團之車輛解體工廠，共查扣已被解體之車輛零件儀錶板、車窗控制器、汽車音響、音響喇叭、控制面板、行車紀錄器、衛星導航、多媒體影音主機、車用無線電、車燈、化油器、煞車油幫浦、風箱、傳動軸、傳動軸組（含避震器、碟盤組）、後擔總成、各廠牌輪胎合計27種項目零件，零件數量共815件。

由於汽車零件保存不易，如於判決確定後再行拍賣，價值必為減損，甚至無法使用，且需耗費租用大型倉庫，並派員看守，為物盡其用，增加國庫收入，節省公帑人力，新竹地檢署依決定刑事訴訟法第141條規定：「得沒收或追徵之扣押物，有喪失毀損、減低價值之虞或不便保管、保管需費過鉅者，得變價之，保管其價金。」規定，經被告同意並由檢方送請專業機關鑑價後，於23日上午10點在新竹地檢署一樓大廳舉行拍賣會，欲參加拍賣民眾，請攜帶證件於當日上午9點先至一樓大廳拍賣會場登記。

明天下午2時至4時，檢方將先行開放民眾觀覽拍賣物，民眾得先至大門法警室登記後，由檢方人員導引觀覽，由於拍賣物件甚多，檢方將拍賣物分為27批，現場由主任檢察官林奕彣主持拍賣會。至於拍賣物品項目可上新竹地檢署「新竹瘋拍賣」臉書粉絲團網站查詢。