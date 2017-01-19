報假名也沒用﹗通緝犯口袋掉出藥包還是GG
2017-01-19 12:29
〔記者許國楨／台中報導〕錢姓男子因毒品案遭通緝，上週四騎車就醫返家途中遇警攔查，謊報胞兄姓名企圖蒙騙過關，卻被警方查出胞兄有毒品前科起疑要求出示證件，結果掉出口袋的不是證件卻是上頭有真實姓名的藥包，錢男還睜眼說瞎話辯稱是家人的，最後警方以人臉辨識系統戳破謊話怒斥：「別再拗了。」
台中市第二分局育才所警員林大維、趙峻男當天下午巡邏行經進化路與富強街路口，發現騎機車的43歲錢男看到警察時神色慌張企圖轉進一旁巷內，員警直覺可疑立即上前攔查，錢男唯恐通緝身分曝光馬上謊報胞兄名字企圖蒙騙過關，卻被員警以警用小電腦查出所報姓名有毒品前科。
此舉當然引起警方注意遂請錢男出示證件，錢男緊張的伸手進外套口袋裡翻找，未料掉出口袋外的不是證件而是一包某醫院開的處方藥袋，上頭所載姓名與錢男所報姓名不同，只是面對警方質問，錢男還是睜眼說瞎話辯稱藥袋是家人的，就在雙方僵持下，警方使用行動電腦的「臉部辨識系統」終於戳破錢男謊言。
警方查出錢男目前因毒品案遭通緝，他供稱當天帶家人去看醫生也順便拿處方箋，先前遭警方多次攔檢均謊報胞兄姓名年籍過關，原以為此次可以故技重施，卻因為藥包露餡栽跟頭，警方則在訊後將他解送歸案。
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