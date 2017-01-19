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苗栗竹南 4大車禍路段在這裡…

2017-01-19  12:27

〔記者許展溢／苗栗報導〕「10次車禍9次快」，竹南警分局統計去年共發生9起交通意外，造成9人死亡，警方分析肇事原因，全都是「超速」惹的禍，尤以上、下班及中午用餐時段及4大路段，最容易發生「撞」況。

警方進一步指出，上午6點至8點、中午12點至2點及下午4點至6點，許多民眾為了搶快，爭取時間，時常不顧危險奔馳在路上，尤其是在寬敞又筆直的道路。

警方依數據表示，台13甲線造橋段、台1己線、台1線後龍段及台61線竹南段等都是易肇事路段，將進行機動式勤務，使用機動式測速照相機加強取締超速，也會在易肇事路段、路口，設置固定違規照相機，甚至會視情況，不定時更換地點執行。

竹南警分局局長莊武能說，超速占肇事因素比例相當高，汽、機車超速已成「馬路殺手」，強烈呼籲民眾勿快速行駛。

莊武能強調，死亡車禍案件中，大部分全因超速造成，希望民眾切記勿超速、闖紅燈，或酒後駕車，如不遵守交通規則，恣意危險駕車，恐涉及刑法公共危險等罪，最重處5年以下徒刑、拘役，呼籲民眾別輕忽自己寶貴生命。

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  • 竹南警分局公布易肇事路段，並指死亡車禍大都因超速釀成。（記者許展溢攝）

    竹南警分局公布易肇事路段，並指死亡車禍大都因超速釀成。（記者許展溢攝）

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