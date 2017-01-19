黑道不滿毒品被退貨 強押洗劫打到斷齒、骨折

2017-01-19 12:22

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫月堂堂主蘇正宗涉嫌組織幫眾，販賣K他命毒品，以及經營酒店小姐經紀公司，牟取暴利，期間1名毒蟲因認為毒品不純要求退貨，被幫眾強押洗劫，打到斷齒、骨折，更壓榨旗下小姐，剝奪小姐自由工作權，北市警大安分局今天宣布偵破，將蘇與2名幫眾查緝到案。

警方調查，前年2月間，1名林姓毒蟲向36歲蘇嫌旗下張姓幫眾，購買6萬元的K他命毒品，當時先付2萬元，張男交給50公克K毒，林男返家後，發現毒品不純，要求退貨，雙方約在北市林森北路的一處辦公室談判。

林男抵達後，遭張男夥同3男強押控制，要求下跪，還痛打到林男右手掌骨折、牙齒斷了2顆，最後還被搶走身上的50公克K毒、金項鍊，以及簽下6張空白本票，案發後蘇嫌便接到幫眾的回報。

去年初，蘇嫌教唆幫眾持林男的空白支票，要求交付9萬元，且不僅騷擾其家人，還到法院控告詐欺等，讓林男忍無可忍而向警方報案求助。

警方據報後長期蒐證，還發現蘇嫌也成立酒店小姐經紀公司，小姐加入公司均須簽訂契約，並由公司高層按身材、顏值等評定等級，高等級小姐須簽高價位本票（小姐一定時間內不能離職、跳槽，始返還本票，以預防小姐短期離職或遭他公司挖走），最貴須簽逾10萬元本票，一般等級也須簽3萬元以上，契約內容甚至明訂「如小姐違約或離職後，從事與該公司所經營之相同性質工作，須付賠償違約金新台幣20萬，絕無異議」等字樣，壓榨並剝奪小姐自由工作權。

警方專案小組於北市中山區、內湖區及高雄市一帶，分別拘提竹聯幫月堂堂主蘇正宗及陳姓、江姓2幫眾到案，查扣鎮暴槍、本票及經紀人契約書等贓證物，雖蘇嫌否認有教唆恐嚇、強盜等不法行徑，全案仍依組織犯罪、強盜及恐嚇取財等罪嫌，移送檢方偵辦。

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