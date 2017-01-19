月津老街巷道狹窄 鹽水消防隊獲贈小型消防車

2017-01-19 12:09

［記者王涵平／台南報導］鹽水蜂炮活動將屆，月津老街巷道狹窄，華新麗華公司今日捐贈鹽水消防隊一輛消防車，希望快速因應災害。

捐贈儀式在鹽水武廟舉行，南市消防局副局長楊宗林代表接受，價值百餘萬元的細水霧消防車配備LED警示燈、警報器、無線電、消防幫浦、1.3公噸水箱與高壓清洗機等設備。

消防局第一大隊長丁春能表示，該車是一部多功能消防後勤車，可霧狀 、水柱及泡沫同時出水，將配置在鹽水消防隊，對於搶救狹小巷道或者產業道路雜草、汽機車等火警，有迅速便利效果。