冒充房東詐房租 女騙子栽了

女騙子騎著腳踏車來拿錢，當場被警方逮獲。（記者葉永騫翻攝）

2017-01-19 12:07

〔記者葉永騫／林邊報導〕有詐欺等多項前科的41歲陳姓女騙子，發現住家附近有一名陳姓男飼料商生意做的不錯，竟冒充陳男的房東想詐取2萬5千元的房租，陳男向房東查證後得知遇到騙子，不動聲色約定在林邊大橋面交，等女騙子出現後警方立即將女騙子逮捕，依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，陳姓女騙子因為年關將近，想要詐騙些錢財，得知住家附近租店面從事飼料販賣的陳姓男子生意不錯，便心生歹念，先騙陳男妻子假裝要購買飼料，藉機取得陳男的行動電話號碼，隨後撥打陳男之電話，佯稱房東因姪女生病急需用錢，相約陳男到林邊大橋北端的機車行面交房租費用，意圖詐取金錢，陳男相當機警，覺得這通電話不合理，隨後打電話給房東確認，證實時遇到女騙子，陳男於是報警並依約到林邊大橋北端交錢，只見陳姓女騙子騎著自行車前來，樣子相當悠閒，等到警方出現，陳女才大警失色，想逃都逃不掉，當場被逮後依詐欺罪嫌送辦。

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