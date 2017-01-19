快訊爆笑！網路瘋傳的出槌神片
海軍151艦隊又出包 士官長摸魚溜班海釣11小時
2017-01-19 12:09
〔記者林嘉東／基隆報導〕海軍151艦隊又出包！
海軍151艦隊蔡姓士官長3年前虐狗，吵得沸沸揚揚，同一登陸艇隊的劉姓士官長，去年6月擅自離營，與友人跑到外木山海釣11個小時。基隆地檢署今天依違反職役職責罪將他起訴。
檢察官調查時，劉姓士官長坦承犯行，加上又有海軍艦指部內部調查報告佐證，檢察官認定劉姓士官長涉犯事證明確，依違反職役職責罪起訴。
起訴書指出，41歲劉姓士官長5年多前至海軍151艦隊登陸艇隊服役，擔任艇附士官長。
去年6月間，151艦隊移防基隆港，他輪值留守主管，竟擅離職守，晚間6時30分，與友人到基隆市外木山海域釣魚，直到隔天上午清晨5時才返回隊上，一釣就是11個小時。
案經其他官兵反映，海軍艦隊指揮部查證屬實後，將劉姓士官長移送憲兵指揮部基隆憲兵隊法辦。
記者找到劉姓士官長臉書，發現他熱愛釣魚，在臉書上PO出多張與漁獲合影的照片，還在新年新希望中，預祝網友們「漁獲多多」。
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