撞車拖去維修廠 他卻在車內輕生

2017-01-19 11:59

〔記者王駿杰／新竹報導〕38歲范姓男子18日開車在新竹縣竹東鎮發生車禍，他打電話請來拖吊車，將車拖至新竹市一處汽車維修廠前，范男付完停車費，竟在車內燒炭，今天上午遭民眾發現，消防人員破窗將范男救出時，他已經失去生命跡象，目前由警方偵辦中。

警方指出，范男有情緒困擾，18日晚間他曾打電話給家人，指自己發生車禍，要去維修廠修車，未料卻燒炭輕生，由於他與維修廠老闆認識，案情、過程仍待警方調查釐清。

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