春安今晚起跑 林智堅校閱警力

林智堅今天上午在市府前廣場主持「106年加強春節期間安全維護工作」警民力展示暨贈車儀式。（記者王駿杰攝）

2017-01-19 11:37

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市自今天晚間10點起至2月2日晚間12點，全國同步展開為期15天的春安工作，今年以「治安平穩、交通順暢、服務熱心」為工作主軸。

市長林智堅今天上午在市府前廣場主持「106年加強春節期間安全維護工作」警民力展示暨贈車儀式，並頒發感謝狀。展示包含100部警用機車、12部巡邏車與警民力共196人，場面壯觀。

新竹市各界相挺市警局長陳耀南與全體員警維護治安的辛勞，今年由竹市關帝廟捐贈巡邏車1輛，警友會張文錦理事、市民鄭建家及林帝沅各捐贈警用機車20輛，由市長林智堅接受捐贈。

陳耀南說，新竹市警察之友會與市府團隊長久以來都是警察同仁最堅強的後盾，也謝謝各界對警界的支持，紛紛加入捐車行列，為風城治安再添利器。

陳耀南說，春節期間將採取「警民合作、深入社區」策略，提供治安平穩、交通順暢、服務熱心等服務，要讓民眾平安過好年。

林智堅今天上午在市府前廣場主持「106年加強春節期間安全維護工作」警民力展示暨贈車儀式。（記者王駿杰攝）