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偵測泰豐輪胎大火空污品質 桃市府：今「良好」等級

2017-01-19  11:29

〔記者李容萍／桃園報導〕泰豐輪胎大火，桃園市政府環保局今天經過火焰離子化偵測器，檢測事故現場上、下風處的揮發性有機物，均已明顯下降，火災產生的污染物對空氣品質無顯著影響。

環保局表示，經過持續進行環境空氣品質監測工作，上午9時，以火焰離子化偵測器（FID）檢測事故現場上風處的揮發性有機物（VOCs）約0.32ppm，下風處約0.65ppm；而距離廠房100公尺處的下風處濃度則已降到0.17ppm，數據顯示上風處與下風處的數值已相差無幾，火災產生的污染物對空氣品質無顯著影響。

環保局長沈志修表示，現場周邊因環境擴散條件良好，所有的空氣品質監測站測值皆呈現「良好」等級，請民眾安心。

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  • 泰豐輪胎大火過後，環保局檢測火災產生的污染物對空氣品質無顯著影響。（環保局提供）

    泰豐輪胎大火過後，環保局檢測火災產生的污染物對空氣品質無顯著影響。（環保局提供）

  • 泰豐輪胎大火過後，環保局檢測火災產生的污染物對空氣品質無顯著影響。（環保局提供）

    泰豐輪胎大火過後，環保局檢測火災產生的污染物對空氣品質無顯著影響。（環保局提供）

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