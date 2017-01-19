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詐欺集團狠詐700人母尿布錢 1嫌犯落網

涉嫌在網路以低價預購尿布為幌子詐騙全台多達700多位新兒生媽媽的呂姓女子18日落網，被警方以加重詐欺罪送辦。（記者黃建華翻攝）

2017-01-19  11:24

〔記者黃建華／高雄報導〕國內從兩年多年開始有詐欺集團在「臉書」以低價「預購」尿布，部分出貨的方式詐騙新生兒媽媽尿布錢，兩年多來至少700多人受騙，300多人提告，至少得手280多萬元，高雄市刑大偵四隊11分隊追緝多時，昨終於在苗栗緝獲涉案的呂姓女子，將全案依加重詐欺罪嫌送辦，將持續追緝在逃共犯。

警方調查，呂姓女子（34歲，有毒品前科），利用臉書成立多個帳號，自104年開始於網路刊登販賣尿布等嬰兒用品文章或訊息，佯稱有管道購得相當便宜的嬰兒用品，以低於市價、半價、批發價等廣告語，吸引被害人下訂單匯款，之後向被害人傳達「產品是以預購方式購買、需等待數月方能出貨」等訊息拖延出貨時間，並以部分出貨方式取信被害人，使被害人陷於錯誤，一再下訂單、匯款至犯嫌指定帳戶，事後被害人索討貨物時，呂女就以「廠商無法出貨、另外找新廠商」等藉口拖延，被害人因匯款遲未收到商品，亦無退款，始知受騙而提告，初估受害人數高達700多人。

高市刑大偵四隊獲報，提告被害人遍及全台，警方偵查發現，呂嫌利用多個臉書帳號與被害人互動，還在雲林縣、苗栗縣等地區有不只1個據點安排包裝和出貨，進行詐欺，企圖混淆視聽、躲避查緝，可謂狡兔三窟，警方清查數月，總算緝獲呂女。

呂嫌於臉書開設至少3個帳號，主打低價尿布等商品，吸引被害人們大量下單購買尿布，起初正常出貨，取信於被害人，之後逐步減少或拖延出貨，接受被害人匯款後卻未如約出貨，交易金額高達800多萬元，至少詐得280萬元。被害人多為養育新生兒的媽媽，為了節省開銷，目前所知已有300餘人共同提告。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 警方查扣呂女尚未出貨的尿布。（記者黃建華翻攝）

    警方查扣呂女尚未出貨的尿布。（記者黃建華翻攝）

  • 警方查扣呂女交易網路資料。（記者黃建華翻攝）

    警方查扣呂女交易網路資料。（記者黃建華翻攝）

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