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法院撤銷閃警違規罰單 警方：執法注意後方車

2017-01-19  11:31

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警文山一分局警員騎乘機車欲告發對向違規車輛，突然切入內側，逼得後面駕駛汽車的許姓男子，駛入對向車道閃躲，卻遭該警員以「不依規定駛入來車道」為由開罰，經許男提起提起行政訴訟，台北地院判決罰單撤銷，北市警文山一分局今天對此表示，尊重法院判決，將會提醒同仁執法時，多注意後方來車以確保安全。

許男前年開車出門，因前方騎乘機車的員警突然切入內側，逼得他駛入對向車道閃躲，事後員警卻反過來以「不依規定駛入來車道」為由，對他開出900元罰單，經他提起行政訴訟，台北地院認定員警違規在先，許男行為屬「必要之緊急避難行為」，判決撤銷罰單，可上訴。

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