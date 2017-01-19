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涉亂花精障姊370萬 吳男侵占罪起訴

2017-01-19  11:07

［記者楊政郡／台中報導］台中市太平區吳姓夫妻，因吳姊罹患精神障礙長期住醫院，帳戶內405萬餘元都由弟弟吳姓夫妻代管，不料從102年5月至105年3月，吳姊花費很有限（約28萬），可是帳戶內卻只剩12萬元，吳姊其他家屬發現可疑，檢察官偵查認為吳姓夫妻有侵占之虞，依侵占罪起訴。

起訴書指出，被告吳男（40歲）夫妻，因吳男姊姊（下稱吳姊）罹患中度精神障礙，長期居住賢德醫院或維新醫院，而他們的父母均已老邁，取得吳姊同意就將吳姊的繳納健保費、收受補助款等，還有吳姊的個人資產在兩個帳戶中，都交由弟弟吳男夫妻代管。

從102年5月起代管，帳戶內有存款405萬餘元，加上吳姊花費非常有限，至105年3月，羅列出吳姊大筆的花費僅約28萬餘元，可是吳姊的其他家屬與吳姊一起去清查帳戶，兩個帳戶慬剩約12萬元，兩者相差太多了，吳男夫妻又交代不清楚，吳姊委由律師提告。

吳男夫妻坦承每一筆都是他們領出來的，但辯稱都是經吳姊同意，也都是用在吳姊及吳母及家裡，他們沒亂花錢。

可是吳男父母本身有田租、房租收入、保險金等等收入，生活自足無虞，平常不會需要吳男夫妻的撫養，而吳姊花費非常有限，有將近370萬餘元的出入，不是小數目，檢察官認為侵占罪嫌明確。

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  • 弟弟好手好腳，涉嫌侵占有精神障礙姊姊的錢。（記者楊政郡攝）

    弟弟好手好腳，涉嫌侵占有精神障礙姊姊的錢。（記者楊政郡攝）

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標題：涉亂花精障姊370萬 吳男侵占罪起訴


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