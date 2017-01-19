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死囚創作…Q版神明坐鎮可愛風牢房

謝志宏的紙塑創作，為舍房帶來不同的氛圍。（記者吳俊鋒攝）

2017-01-19  10:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆年將至，法務部矯正署台南看守所今天為極刑犯舉辦春節懇親活動，有5位收容人參加，相關佈置都是其中17年前歸仁雙屍命案死囚謝志宏的紙塑創作，布丁狗、史奴比、蛋黃哥、熊大，以及Q版的神明系列，走可愛風，視覺效果強烈，與冰冷的牢房形成強烈的對比。

台南看守所秘書張倖郎表示，對於極刑犯，都施予個別化處遇，安排各式才藝學習課程，包含抄經研讀、佛像繪畫、種子植栽造景，以及生命教育寫作…等，提升其心性，穩定囚情，目前成效不錯。

今天參加面會活動的死囚有郭俊偉、施智元、李德榮、陳文魁、謝志宏等，所方分上下午2梯次進行，希望藉由親情的鼓勵與社會的關懷，撫慰收容人悔悟的心。

謝志宏說，3年前開始學銅雕與紙塑等創作，感謝所方的肯定，讓他有機會佈置會場與房舍，呈現不一樣的年節氛圍，與收容人共同迎接新春。

謝志宏的房舍佈置，有系列的可愛卡通，還有Q版的觀世音、財神爺、彌勒佛、關公…等，橫樑則是採用噴漆，取材Kitty貓圖案，讓人直呼：卡哇伊。

謝志宏強調，接觸才藝課程後，心境確實平靜很多，比較不會亂想，思考上也更正面，希望自己的創作，能協助所方除舊佈新，改善環境氣氛。

可愛的舍房佈置，都是謝志宏的創作。（記者吳俊鋒攝）

佈置牆面的紙塑創作，有系列的可愛圖案。（記者吳俊鋒攝）

懇親會場也應景佈置，營造新春氣氛。（記者吳俊鋒攝）

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標題：死囚創作…Q版神明坐鎮可愛風牢房


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