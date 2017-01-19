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2度設計性侵女員工 超機車老闆遭重判

2017-01-19  10:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕這個機車行老闆果然超機車！

新竹縣郭姓機車行老闆垂涎店內19歲女員工，被控對她灌酒後在機車行內壓制在地性侵未遂，仍不死心，10多天後又跟女友一起找她喝酒，然後支開女友2度在店內性侵未遂，法官認為郭男無視被害女一再痛哭掙扎，仍再度設計性侵，除重判徒刑3年4月外，且不給緩刑。

判決書指出，郭姓男子是竹縣某機車行負責人，而19歲的小莉（化名）則是店內的員工。

去年2月11日凌晨，郭男在機車行內與小莉一起喝酒，見小莉仍有酒意，竟強摸腰部然後推倒在地，一手壓制一手解開小莉襯衫與胸罩背扣，準備硬上，但因小莉不斷反抗哭泣，郭男才罷手。

事隔10多天，郭男邀小莉到居酒屋跟郭男女友一起喝酒，見小莉已有酒意，竟帶回機車行，藉故支開不知情的女友，然後強吻並撫摸胸部，並壓制在地強脫長褲，因小莉持續哭泣反抗，才未得逞。

儘管郭男於審理時坦承不諱，其辯護人要求法院給予緩刑但合議庭認為，郭男在第一次強制性交未遂後，10多天後又找不知情女友與被害人喝酒後，支開女友，製造與被害人獨處機會二度企圖性侵，可見其不但未警惕、反省顯然惡性重大，難認其行為無再犯之虞，不符合緩刑條件。最後法官依2次強制性交未遂罪判刑3年4月。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 新竹縣郭姓機車行老闆垂涎店內19歲女員工，被控對她灌酒後在機車行內壓制在地性侵未遂，仍不死心，10多天後又跟女友一起找她喝酒，然後支開女友2度在店內性侵未遂。（資料照）

    新竹縣郭姓機車行老闆垂涎店內19歲女員工，被控對她灌酒後在機車行內壓制在地性侵未遂，仍不死心，10多天後又跟女友一起找她喝酒，然後支開女友2度在店內性侵未遂。（資料照）

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標題：2度設計性侵女員工 超機車老闆遭重判


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