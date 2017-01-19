網路殘忍直播解剖活狗 律師：定罪無法律依據
2017-01-19 08:00
有網友在網路上直播解剖狗狗，引起關注。（圖取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕中國網友前天（17日）在網路上殘忍直播解剖狗狗，震驚各界，不少網友不敢相信竟會有如此殘忍的事情發生，不過中國的律師表示，法律沒有禁止透過網路直播解剖動物過程，要找到明確的法律依據對其進行規制和處理的話，這塊法律還是空白的。
香港《蘋果日報》報導，中國律師指出，在法律上並沒有明文禁止在網路直播解剖動物過程，如果是解剖活狗在網路上直播，可能會在網路上引起網友不安，若從民法來講違反公序良俗的基本原則。
中國律師進一步指出，如果要找到明確的法律依據對網路上解剖動物進行規制和處理的話，在這部分法律還是空白的，也就是說該名網友解剖狗狗無法律依據，可能會無罪。
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