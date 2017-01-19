搶道釀禍？台65線深夜車禍 4傷1人無生命徵象

2017-01-19 00:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市台65線板橋往土城方向，18日深夜傳出嚴重車禍，現場2車共5人輕重傷，其中一名計程車前座乘客因猛烈撞擊，到院前失去生命徵象，2車都車頭全毀，警方不排除搶道釀禍，至於是否酒駕釀成車禍，仍待進一步調查。

警方調查，這起車禍發生在18日深夜11點15分，台65線板橋往土城7.6K處，現場為一輛休旅車、一輛計程車車禍，轎車上有2人、計程車上有3人，車禍造成5人輕重傷，現場3線道也只剩下1線道可行駛，警方仍在場釐清車禍經過。