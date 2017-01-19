獨家》摸下體、恐嚇信 女國中生拒幫跑腿疑遭霸凌
〔記者王宣晴、李雅雯／新北報導〕新北市國中校園驚傳霸凌事件，15歲的小花（化名）去年轉學到三重某國中，因拒絕幫同學跑腿，被同學摸下體、言語嘲諷，疑遭霸凌長達一年。小花父母得知女兒被同學欺負，向校方反應後霸凌卻越演越烈，上個月更收到王姓同學寫的恐嚇信，直言「要我不動你，你要記得我警告你的話，不然妳就是在挑戰我。」小花父親持續與導師溝通，情況卻未改善。對此，校方回應，僅為同學間吵架造成的單一事件，將介入調查，確認是否有長期霸凌情事。
小花父親說，女兒轉學後為了融入新班級，常幫班上同學跑腿，與一名王姓女同學相當要好，但大考日子將近，女兒開始拒絕同學要求，沒想到竟因此遭到霸凌，去年開始被另名女同學觸摸下體，他從女兒口中得知後，除告誡女兒外也跟校方反應，卻反讓班上同學開始排擠女兒，嘲諷她長相、將廚餘倒進營養午餐內、惡意推翻桌椅，更甚至動手毆打背部，出腳做勢踹她，上個月更收到王生的恐嚇信。
小花父親表示，女兒從小在雲林讀書，因為生母過世的關係時常轉學，一直交不到知心好友。這次因為他工作的關係，二年級時轉學到三重的國中就讀。女兒個性內向，因為太過單純，連被摸下體、被惡意言語攻擊都認為只是同學間的打鬧，不願跟說出，選擇隱忍。
直到小花升上三年級，他與妻子發現女兒時常悶悶不樂，開導了半學期才得知霸凌情事，他親自與校方、學生家長溝通，也收到學生的道歉信及家長致歉，但仍不見霸凌狀況好轉，小花父親見校方無法確實制止，嚇得不敢讓女兒參加畢業旅行，日前更從女兒口中得知同學曾嗆聲：「還好你沒去畢旅，不然你就災係啊（死定了）」，讓他聽得心驚膽顫。
小花父親無奈地說，看到恐嚇信時真的相當害怕，無法想像女兒在學校到底過著怎樣的生活，但並沒有想向同學們提告，現在只希望校方能積極處理霸凌情事，女兒能平安讀完最後一學期。
校方回應，小花與王生上月有因細故發生爭執，當下有發生肢體碰撞，但事後也將兩人帶到學務處及輔導室了解衝突原因，王生也遭記小過，導師也持續觀察三週，小花也幾乎每天中午都會跟導師聊天，並未發現小花再遭同儕欺負，將主動與家長聯繫，介入調查是否有霸凌情事。
人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，若家長發現孩子遭遇霸凌，除了與校方溝通外，也可以透過教育局的學生輔導中心，由有諮商輔導專業的社工介入跨校輔導，也可以避免孩子間的衝突加劇；另外，霸凌事件不該都由家長學生承擔，校方應積極介入，重建現場以釐清霸凌原因，導正雙方的價值觀，讓霸凌者去理解對方感受，一昧地規責霸凌者，反而會造成更強烈的報復行為。
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