台65線往土城7.6K處車禍
2017-01-19 00:25
板橋縣民大道台65線快速道路往土城方向7.6公里處，在18日晚間11點12分發生2輛車的車禍。（民眾提供）
〔即時新聞／綜合報導〕板橋縣民大道台65線快速道路往土城方向7.6公里處，在18日晚間11點12分發生2輛車的車禍，1名男子到院前已無呼吸心跳，另有4人受傷，傷者4人中，1人右腳骨折、其餘3人擦挫傷，目前僅開放單向通車，警消正在現場處理後續。
板橋縣民大道台65線快速道路往土城方向7.6公里處，在18日晚間11點12分發生2輛車的車禍。（民眾提供）
板橋縣民大道台65線快速道路往土城方向7.6公里處，在18日晚間11點12分發生2輛車的車禍。（民眾提供）
板橋縣民大道台65線快速道路往土城方向7.6公里處，在18日晚間11點12分發生2輛車的車禍。（民眾提供）
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