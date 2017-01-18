闖政院潑漆案 周柏吟限制住居責付律師

闖政院潑漆案，周柏吟（中）限制住居並責付律師。（記者錢利忠攝）

2017-01-18 23:46

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨黨工自救會9名成員，今天衝進國定古蹟行政院抗議，國民黨文傳會新媒體部主任周柏吟、專員徐詩詠，分別持紅漆闖入政院，被依侮辱公署及文化資產保存法送辦；據悉，行政院目前尚未提毀損及侵入住居告訴；周因涉在古蹟內噴「死」字，涉違反文資法的公訴罪而被查辦；今晚11點半，周訊後遭限制住居並責付給律師。

據悉，北檢晚間為釐清行政院有無提告毀損、侵入住居等告訴乃論之罪，並確認被噴漆處是否為國定古蹟，以及是否能夠修復等細節，先初步開會釐清；經查政院尚未提告，被噴漆處初步認定是古蹟。

因徐詩詠尚未噴漆時，已先被政院駐衛警攔下，因此檢方初步訊問後即先將他飭回；至於周柏吟則是噴完漆後，才被駐衛警阻止，所以直到晚上10點50分，檢方開會釐清疑點後，才開始庭訊周，訊問40分結束。