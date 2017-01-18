國3北上苗栗段5車追撞 轎車四腳朝天嚴重凹損

2017-01-18 23:35

〔記者許展溢／苗栗報導〕國3北上145.9公里路段，晚上約7點28分發生一起4輛自小客車分別追撞同1輛自小客車意外。車上乘客、駕駛共9人，所幸只有2名駕駛受輕傷，目前正在苑裡李綜合醫院觀察。

國道警方表示，第一輛車32歲林姓駕駛，疑似失控撞上內側護欄，後方4輛車未注意前方事故發生，逐一撞上，車頭都嚴重凹陷。

國道警方指出，初步研判林男當時行駛外車道，但突然失控往內側護欄衝撞上去，車輛隨即停在介於內側、路肩間，由於疑似天色昏暗，加上後方4輛自小客車，未注意車前狀況，一輛一輛的分別往林男的車追撞，最後一輛車更是翻覆成四腳朝天。

5輛車車頭、側邊都嚴重毀損，車窗玻璃散落一地，乘客都嚇的直呼好恐怖，並表示是因前方車燈太暗，根本沒看到才撞上。

國道警方表示，駕駛都沒有酒駕，還好後方4輛車行駛速度不快，車量也少，否則後果恐不堪設想，至於詳細肇事原因，目前都正在釐清、調查中。