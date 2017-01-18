大稻埕波麗士陪你過好年 年貨大街宣導防扒竊

2017-01-18 23:14

〔記者陳恩惠／台北報導〕「2017台北年貨大街」日前開賣、台北市大同警分局明天下午將在迪化商圈舉行「大稻埕波麗士 陪大家過好年」的擴大預防犯罪宣導活動，趁著年貨大街採買年貨的購買人潮，藉此宣導民眾防竊（扒）、防搶等觀念，並能協助警察機關防範犯罪。

大同警方說，明天的活動下午3時起至5時止，假廸化商圈永樂市場旁廣場辦理，活動特別邀請享譽國內外的『臺北慶和館醒獅團』太鼓齊鳴及祥獅獻瑞熱鬧開場，另有警眷藝人歌手「大豪」黃昱豪、淡水分局的刑警歌手林慶宏、主持新秀沈心亦等為本次活動代言，，。

警方説，另外邀請「Mr.Frog青蛙街舞工作室」七位帥哥、辣妹的勁歌熱舞（曾獲2015年捷運盃亞洲街舞大賽冠軍），此次活動配合臺北市政府舉辦「2107世大運在臺北」，由警察局代言男、女柔道熊於舞台上初賽，再由商業處代言武術熊武術表演後，二造對決，勝負決局讓大家意想不到，活動精彩可期。

警方說，明天的活動特別請北市刑事警察大隊肅竊組演出『防扒竊行動劇』，尤其在年貨大街，扒手最愛趁人多時下手；想防扒手不如先將降低成為扒竊的目標，故先示範「包包抱胸前」、「皮夾藏內袋」、「手機勿掛胸」及「車票先拿好」等四種防範方法。肅竊組另表示，扒手除了1人行竊，更常見的有3~5人團體行動，以聲東擊西的方式擾亂民眾的視線，再藉機由身後來竊財，肅竊組刑事幹員將會一一在現場為民眾作破解。

活動結束前由大同分局分局長率領員警及可愛警察公仔及活動代言人們一起掃街致送現場民眾『福氣紅包袋』、『雞年方形、長形春聯』等討喜宣導品，據歷年犯罪統計，年貨大街活動期間，大量人潮湧入本轄各商圈採買年貨，扒手對市民財物造成損害最為普遍且直接，希望透過活動傳達犯罪預防相關知能，以維護市民財產安全，讓市民能平安過好年。