大稻埕波麗士陪你過好年 年貨大街宣導防扒竊
〔記者陳恩惠／台北報導〕「2017台北年貨大街」日前開賣、台北市大同警分局明天下午將在迪化商圈舉行「大稻埕波麗士 陪大家過好年」的擴大預防犯罪宣導活動，趁著年貨大街採買年貨的購買人潮，藉此宣導民眾防竊（扒）、防搶等觀念，並能協助警察機關防範犯罪。
大同警方說，明天的活動下午3時起至5時止，假廸化商圈永樂市場旁廣場辦理，活動特別邀請享譽國內外的『臺北慶和館醒獅團』太鼓齊鳴及祥獅獻瑞熱鬧開場，另有警眷藝人歌手「大豪」黃昱豪、淡水分局的刑警歌手林慶宏、主持新秀沈心亦等為本次活動代言，，。
警方説，另外邀請「Mr.Frog青蛙街舞工作室」七位帥哥、辣妹的勁歌熱舞（曾獲2015年捷運盃亞洲街舞大賽冠軍），此次活動配合臺北市政府舉辦「2107世大運在臺北」，由警察局代言男、女柔道熊於舞台上初賽，再由商業處代言武術熊武術表演後，二造對決，勝負決局讓大家意想不到，活動精彩可期。
警方說，明天的活動特別請北市刑事警察大隊肅竊組演出『防扒竊行動劇』，尤其在年貨大街，扒手最愛趁人多時下手；想防扒手不如先將降低成為扒竊的目標，故先示範「包包抱胸前」、「皮夾藏內袋」、「手機勿掛胸」及「車票先拿好」等四種防範方法。肅竊組另表示，扒手除了1人行竊，更常見的有3~5人團體行動，以聲東擊西的方式擾亂民眾的視線，再藉機由身後來竊財，肅竊組刑事幹員將會一一在現場為民眾作破解。
活動結束前由大同分局分局長率領員警及可愛警察公仔及活動代言人們一起掃街致送現場民眾『福氣紅包袋』、『雞年方形、長形春聯』等討喜宣導品，據歷年犯罪統計，年貨大街活動期間，大量人潮湧入本轄各商圈採買年貨，扒手對市民財物造成損害最為普遍且直接，希望透過活動傳達犯罪預防相關知能，以維護市民財產安全，讓市民能平安過好年。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 國賓飯店跌落電梯井事件 疑死者踹門肇禍
- 北市國賓飯店驚傳男子摔落電梯井 失去呼吸心跳
- 立委幹部護酒駕男 嗆叫警政署來報告
- 獨家》摸下體、恐嚇信 女國中生拒幫跑腿疑遭霸凌
- 鵝農砸200萬買機器 拿來偽造50元幣
- 林瑞陽月發13億薪水 相愛18年靠「怕張庭」
- 泰豐輪胎中壢廠大火 「像世界末日」
- 賞花新選 杜鵑、向日葵搖曳
- 拚到長假 B.戴維斯回家省親
- 土耳其跨年恐攻 中亞裔槍手落網
- 中國半導體產能 2年後追上台灣
- 馬克華伯格追真兇 還原波士頓恐攻
- 美國前駐聯合國大使波頓 籲川普政府 重新檢視一中
- 抽電子菸到一半突爆炸 男被炸斷7顆牙
- 被錢逼出憂鬱症 司馬玉嬌微薄車馬費維生
- 不滿遭評教學空洞 世新老師把全班都打0分
- 垃圾減量 竹縣、鄰縣廚餘、廢家具處理互惠
- 川普「美國優先」政策奏效 3大企業增加在美投資
- 《台股青紅燈》川普行情即將終結？
- 大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注
- 中國擬統一發布霧霾預警 網友：一起報假數據？
- 通用、現代也低頭 擬增對美投資
- 林伯豐：拉長變形工時 可緩和服務業漲價
- 背書通報抓惡犬 埔里里長不滿「當壞人」
- 內埔、竹田、高樹、萬丹農會改選最競爭 檢警調防賄
- 公車發車無法配合 學生放學等無車
- 馬國畢還債達人 3年還3千萬
- 忠孝橋引道、台北西站拆除後…春節疏運 學者樂觀 客運怕塞
- 金宇彬2月登寶島 加入年後搶錢潮
- 政院金馬服務中心揭牌 林全勉勤跑地方
- 復興嘎色鬧部落 排水系統完工
- 新人獎競爭激烈 「親情系列」寫實技巧勝出
- 觀察在地生態 蓬萊童幫蝙蝠起厝
- 基隆愛四路夜市 週五起24小時不收攤
- 郝吳促廢黨員連署 黨中央不買帳
- 道路標線防滑 提升至日本標準
- 遼寧省政府坦承 捏造4年財政數據
- 美學者：川普應在一中下擴大對台互動
- 豬哥亮走溫馨路線 搞笑零粗口
- 《霓虹心》發揚台灣美 導演劉漢威41歲病逝
- 廚師手麻無力 副木復健重新握刀
- 首隻動物園出生的大猩猩 高齡60歲去世
- 七六人8戰6勝 感謝「恩」主公
- 左營大中一路、民族一路口 竄十惡路口「首惡」
- 歐盟聽其言觀其行
標題：大稻埕波麗士陪你過好年 年貨大街宣導防扒竊
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email