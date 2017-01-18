| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

大稻埕波麗士陪你過好年 年貨大街宣導防扒竊

2017-01-18  23:14

〔記者陳恩惠／台北報導〕「2017台北年貨大街」日前開賣、台北市大同警分局明天下午將在迪化商圈舉行「大稻埕波麗士 陪大家過好年」的擴大預防犯罪宣導活動，趁著年貨大街採買年貨的購買人潮，藉此宣導民眾防竊（扒）、防搶等觀念，並能協助警察機關防範犯罪。

大同警方說，明天的活動下午3時起至5時止，假廸化商圈永樂市場旁廣場辦理，活動特別邀請享譽國內外的『臺北慶和館醒獅團』太鼓齊鳴及祥獅獻瑞熱鬧開場，另有警眷藝人歌手「大豪」黃昱豪、淡水分局的刑警歌手林慶宏、主持新秀沈心亦等為本次活動代言，，。

警方説，另外邀請「Mr.Frog青蛙街舞工作室」七位帥哥、辣妹的勁歌熱舞（曾獲2015年捷運盃亞洲街舞大賽冠軍），此次活動配合臺北市政府舉辦「2107世大運在臺北」，由警察局代言男、女柔道熊於舞台上初賽，再由商業處代言武術熊武術表演後，二造對決，勝負決局讓大家意想不到，活動精彩可期。

警方說，明天的活動特別請北市刑事警察大隊肅竊組演出『防扒竊行動劇』，尤其在年貨大街，扒手最愛趁人多時下手；想防扒手不如先將降低成為扒竊的目標，故先示範「包包抱胸前」、「皮夾藏內袋」、「手機勿掛胸」及「車票先拿好」等四種防範方法。肅竊組另表示，扒手除了1人行竊，更常見的有3~5人團體行動，以聲東擊西的方式擾亂民眾的視線，再藉機由身後來竊財，肅竊組刑事幹員將會一一在現場為民眾作破解。

活動結束前由大同分局分局長率領員警及可愛警察公仔及活動代言人們一起掃街致送現場民眾『福氣紅包袋』、『雞年方形、長形春聯』等討喜宣導品，據歷年犯罪統計，年貨大街活動期間，大量人潮湧入本轄各商圈採買年貨，扒手對市民財物造成損害最為普遍且直接，希望透過活動傳達犯罪預防相關知能，以維護市民財產安全，讓市民能平安過好年。

廣告
  • 大同警分局明天下午將在年貨大街的迪化街商圈進行犯罪預防宣導。（記者陳恩惠翻攝）

    大同警分局明天下午將在年貨大街的迪化街商圈進行犯罪預防宣導。（記者陳恩惠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宣導 年貨大街 警察 迪化商圈 防搶
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：大稻埕波麗士陪你過好年 年貨大街宣導防扒竊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.