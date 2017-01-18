國賓飯店跌落電梯井事件 疑死者踹門肇禍

消防救難人員搶救受重傷的鄒男。（記者劉慶侯翻攝）

2017-01-18 23:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市五星級國賓飯店今日晚間發生民眾跌落電梯井事件，警方初步調查，疑似酒醉的鄒姓男子，在2樓等電梯時不耐久候，其間不斷用腳踹電梯門，造成電梯門稍微傾斜，鄒男不察，又靠身在電梯門上，結果電梯門打開，鄒男翻落電梯井地下1樓，送醫不治。

警方表示，國賓大飯店是否有肇事責任，目前仍將待進一步調查。

消防局是今日晚間9時20分許接獲報案，指說位在中山北路二段63號國賓飯店有民眾跌落電梯，當時報案人表示鄒男是酒後在飯店2樓等待電梯時，以身體倚靠電梯門時，電梯門突然往後開啟，造成鄒男跌落電梯井。

警方表示，鄒男經送馬偕醫院急救，但因傷重不治，家屬亦趕往醫院。警方封鎖現場並通知鑑識採證、調閱監視器。

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