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國民黨工潑漆案深夜開庭 蔡正元向法警催促…

2017-01-18  23:22

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨黨工自救會9名成員，今天衝進國定古蹟行政院抗議，國民黨文傳會新媒體部主任周柏吟、專員徐詩詠，涉持紅漆闖入政院，被依侮辱公署及文化資產保存法送辦；晚間8點多徐訊後獲飭回；晚上10點50分，周才開始庭訊。

今晚9點多，蔡正元疑似不堪久候，一度向法警詢問檢察官的開庭進度，並問檢察官的動向，指已等候2小時，要求法警向檢察官傳達能否早點開完庭。

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  • 蔡正元赴北檢關心開庭進度。（記者錢利忠攝）

    蔡正元赴北檢關心開庭進度。（記者錢利忠攝）

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