藏毒的皮包掉了 毒蟲竟笨到去警局認領
2017-01-18 22:59
〔記者許展溢／苗栗報導〕一名阿伯今天下午騎著機車行經頭份市中興路，看到前方一輛機車騎士黑色皮包掉下，熱心拾起，隨後送到頭份派出所，員警打開要查看是否有失主證件並通知，沒想到皮包裝有3小包毒品。警方說，這名35歲廖姓男子失主沒幾分鐘，自己就出現詢問是否有人撿到他的皮包，讓員警笑著說，真是笨，根本自投羅網。
警方指出，這名阿伯因失主車速太快，來不及呼叫交還，只好將撿到的皮包拿到派出所，請員警幫忙歸回給失主，員警打開皮包後發現，失主竟是去年才被查獲持有毒品移送法辦，住在造橋的廖男。
警方表示，廖男皮包裝有2包安非他命、1包海洛因及電子磅秤等物，正要拿起電話通知廖男前往領取時，廖男就主動前往派出所，自己看見值班台上他的黑色皮包，以為員警不知道裡面裝有何物，就說「那是我的」。
警方說，廖男持有18.28公克、2.42公克安非他命及海洛因，證據確鑿，訊後廖男只好坦承持有，並將他函送法辦。
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