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搶匪眼中的「肥羊」是....台南麻豆、學甲警防搶演練

2017-01-18  22:25

〔記者楊金城／台南報導〕「搶劫」？假的！年關將至，麻豆警分局和學甲警分局為了防範重大金融強盜、搶奪發生，今天都舉辦農會防搶演練和線上警力圍捕，過程逼真，以此加強農會員工緊急應變能力，和警方快速打擊部隊的辦案功夫。

防搶演練選在搶匪眼中應變能力較差的「肥羊」基層農會身上，一般民眾的警覺性也低，認為不會倒楣遇上，麻豆分局在官田區農會信用部實施防搶演練暨攔截圍捕工作。

分局偵查隊2名駕駛自小客車佯裝歹徒至官田區農會信用部行搶，掏出預藏之手槍、開山刀，對在場之民眾及員工喝令「搶劫!不許動」，並對空鳴槍，以開山刀脅迫女行員「將錢交出錢來！」，行員為顧及客戶安全，不敢反抗，將部分現金交付，「歹徒」得逞後往官田區台1線方向逃逸。

分局立即通報勤務中心發佈攔截圍捕，在官田區渡頭橋攔截「歹徒」，逮捕「搶匪」2名，起獲制式手槍1支、子彈9顆、開山刀1把、贓款20萬元。

信用部在場民眾信以為真，嚇得躲在一旁並偷偷打電話報案，害得麻豆員警不敢笑出聲來。

學甲分局則在北門區農會舉辦「防搶演練」，由2名偵查隊員扮演歹徒分持刀槍行搶後駕車沿台17線往南逃逸，行員立即按下保全系統報警，分局指揮巡邏員警圍捕「搶匪」。

麻豆分局長王森瑒、學甲分局長鄭榮崑表示，春節前後，民眾欲提領大量現金，可向警察機關申請護鈔，如遭遇搶，首應保護自身生命安全並記下歹徒車號、特徵及逃逸路線，迅速撥打「110」報警。

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  • 假搶匪在北門農會搶劫。（記者楊金城攝）

    假搶匪在北門農會搶劫。（記者楊金城攝）

  • 麻豆警演搶匪行搶官田農會測試行員反應和警力應變。（記者楊金城攝）

    麻豆警演搶匪行搶官田農會測試行員反應和警力應變。（記者楊金城攝）

  • 麻豆警圍捕假搶匪。（記者楊金城攝）

    麻豆警圍捕假搶匪。（記者楊金城攝）

  • 學甲警方圍捕搶匪，並派員在農會採證。（記者楊金城攝）

    學甲警方圍捕搶匪，並派員在農會採證。（記者楊金城攝）

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