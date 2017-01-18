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北市國賓飯店驚傳工人摔落電梯井 失去呼吸心跳
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北市國賓飯店驚傳工人摔落電梯井 失去呼吸心跳

2017-01-18  21:56

〔記者王冠仁、甘芝萁／台北報導〕台北市消防局今天晚上9點初獲報，指稱台北市中山北路上的國賓大飯店，疑似因為電梯故障，有一名疑似為工人的男子，由電梯井2樓高度摔落至地下1樓，失去呼吸心跳。

救護人員獲報立即將他送醫救治，警方目前正在釐清傷者的身分與意外發生經過。

國賓飯店則表示，目前警消人員已都在飯店調查處理，國賓將全力配合協助；對於電梯是否有故障？國賓表示目前還在了解當中。

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  • 北市國賓大飯店，疑似因為電梯故障，有一名疑似為工人的男子，由電梯井2樓高度摔落至地下1樓，失去呼吸心跳。（圖翻攝自GOOGLE地圖）

    北市國賓大飯店，疑似因為電梯故障，有一名疑似為工人的男子，由電梯井2樓高度摔落至地下1樓，失去呼吸心跳。（圖翻攝自GOOGLE地圖）

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