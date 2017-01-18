全國農會總幹事司機車子槍擊案 警逮獲開槍犯嫌

2017-01-18 21:29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕全國農會總幹事王姓司機的車子去年11月5日在一處停車場遭開了1槍，虎尾警方今天破案，逮獲開槍的施姓男子並查扣改造90手槍1枝、槍管1枝、子彈8顆等，施男供稱只是一時興起試槍，並無針對性，訊後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送。

王姓司機的車子停放在虎尾鎮林森路一段與新興路口空地停車場，去年11月5日要去開車時發現車前引擎蓋上被開了1槍，由於時值農會選舉敏感時刻，備受矚目。

經虎尾分局成立專案小組深入調查、監控，並報請雲林地檢署檢察官魏偕峰指揮偵辦，鎖定施姓男子涉有重嫌，昨天聲請搜索票、拘票等在施嫌落腳處埋伏守候將他逮捕，查獲改造90手槍1枝、槍管1枝、子彈8顆、彈匣1個、電鑽1枝、C型夾2支等物。

施男坦承他就住在該停車場旁大樓，某天深夜一時興起持槍往外朝樓下停車場方向試開2槍，未料竟擊中停車場的車子，他既不認識車主也無針對性，訊後移送雲林地檢署。