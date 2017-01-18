涉潑漆獲飭回 黨工徐詩詠：對黨產調查持開放態度

2017-01-18 21:15

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨黨工自救會9名成員，今天下午衝進國定古蹟行政院抗議，國民黨文傳會新媒體部主任周柏吟、專員徐詩詠，涉持紅漆闖入政院，被依侮辱公署及文化資產保存法移送法辦；晚上8點多，徐訊後獲飭回，徐受訪表示，對於黨產調查持開放態度，但不能犧牲勞工權益。

徐詩詠今天應訊時否認噴漆，指當時騎U BIKE進行政院後，不知道行政院是國定古蹟，當時他以右手拿紅漆，但還沒有噴，即被行政院駐衛警壓制，手中紅漆當時並沒有蓋子，才會噴在牆上，他也無意破壞國家古蹟。

今晚9點，國民黨秘書長莫天虎，也趕來北檢關心庭訊進度。