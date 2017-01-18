范冰冰修臉的診所 醫師被控業務過失傷害

2017-01-18 20:15

〔記者王定傳／新北報導〕中國影星范冰冰前年曾到新北市板橋一間醫美診所做雷射去斑及淨膚療程，該診所一名陳姓醫師卻遭彭姓小模控告，在抽脂體雕手術時，指示護士以烘被機替她取暖，卻不慎造成燙傷，新北地院認定醫師也有過失，依業務過失傷害罪，判他拘役50日，緩刑2年，並支付公庫10萬元。

103年1月，27歲的彭姓小模到診所進行腰部抽脂體雕手術，彭女全身麻醉失去知覺，醫師經護士告知彭女有發冷顫抖情形，因此指示護士，以烘被機替彭女加熱保暖，護士將烘被機管口放在薄被及無菌被單中間，彭女小腿下，導致她因持續處於高熱燒燙狀況下，受到1％體表面積2度燙傷。

法官認為，陳男目的是為了幫她取暖，動機、目的及手段尚屬單純，且他坦承犯行，知所悔悟，案發後積極參與小模診療換藥過程。

不僅如此，診所也於103年間與被害者達成協議，返還醫療費用20萬元，另提供20萬元療程金，讓她可使用診所療程，後來小模轉換成現金領走，加上彭女代理人曾說：「如果醫師可了解醫療臨床處置應有的措施後，我們願意給予機會」，因此給予緩刑；可上訴。