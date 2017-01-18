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「雙手環胸式」摸胸 公車狼性騷判拘又再犯

2017-01-18  20:16

［記者黃捷／台北報導］北市黃姓男子去年6月搭乘公車，見一名妙齡女子獨自坐在雙人座上，竟起色心，以「雙手環胸式」偷摸女子的胸緣，當場嚇壞女子。士林地檢署偵結，依違反性騷擾防治法起訴黃男，他將面臨最重2年有期徒刑、拘役或罰金。

起訴指出，黃男去年6月15日晚間9時許，坐在大都會客運281路公車最後一排座位，見女子獨自一人上車後，坐在他前方的雙人座靠窗座位，立刻改坐在女子右側，將雙手交叉在胸前，右手則在左手臂的遮掩下，輕輕撫摸女子的胸緣。

女子驚覺有異，憤怒轉身看著黃男，並拿起手機報案，黃男這才停手，嚇得立刻按下車鈴，在東湖捷運站下車，倉皇逃逸。警方調監視器追查，事後通知黃男到案說明，他也承認犯行。

檢警調查更發現，黃男並非第一次犯案，去年初就曾以同樣手法，在公車上性騷擾其他女乘客，4月遭台北地方法院判拘役40日，易科罰金4萬元，未料才經過不到2個月，就再度犯案。

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  • 北市黃姓男子去年6月搭乘公車，見一名妙齡女子獨自坐在雙人座上，竟起色心，以「雙手環胸式」偷摸女子的胸緣。（情境照）

    北市黃姓男子去年6月搭乘公車，見一名妙齡女子獨自坐在雙人座上，竟起色心，以「雙手環胸式」偷摸女子的胸緣。（情境照）

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