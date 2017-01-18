砂石車「落輪」 砸損千萬賓利賠慘了
2017-01-18 19:50
〔記者陳賢義／台東報導〕禍從天降！1輛造價千萬起跳的賓利轎車，今日傍晚行經台9線台東龍過脈段，前方1輛砂石車左後輪突脫落，橫越中央線滾撞對面山壁，再反彈撞上賓利車頭，轟然巨響嚇壞2車駕駛，所幸無人傷亡，路經人車赫見，驚呼賠慘了，潘姓砂路車駕駛事後認錯，允諾賠償車損，只是修車費至少百萬，「頭殼毛在燒」傷腦筋。
「砂石車一路晃，想超前警告，意外就突然發生了」事發當時，張姓賓利車駕駛北上開往花蓮方向，行經龍過脈段就看見前方砂石車一路晃動，原欲保持車距，但擔心發生意外危及行車安全，想要超前警告，砂石車左後輪就突然整個飛落，撞上山壁後又反彈撞到賓利車。
轟然巨響造成賓利車保險桿斷成兩截，左車頭板金和頭燈破損，水箱破裂動彈不得，零件落滿地，潘下車察看傻眼，警方據報趕抵，坦承疏失肇事，願承擔車損。受損賓利車型為CONTIENTAL GT，車價1160萬至1780萬間，初估修車費至少百萬。「人沒事就好了」張姓賓利車駕駛無奈的說，驚人的修車費恐怕要讓潘傷透腦筋。
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