立委幹部護酒駕男嗆警 檢方分他字案調查

2017-01-18 19:40

〔記者陳慰慈／新北報導〕立委高志鵬前助理張志維與高志鵬服務處副主任王維聖、及立委葉宜津辦公室執行長陳昭彰，前晚在新北市三重區餐敘，散場後張男酒駕載送2人回家，遭警方盤查，張男拒絕出示證件，也不願接受酒測，最後被依妨害公務現行犯將其上銬壓制，經查酒測值為0.15，並未超標，陳男跑到派出所關切，嗆說：「警政署、新北市警局都來給我解釋報告！」

檢察官昨訊後依妨害公務罪嫌諭令張男限制住居，檢方今將此案轉為「偵」字案，不會以「速偵」案件處理。而陳男至警局嗆聲「我今天沒有檢討這個派出所，這口氣我吞不下去」、「我就是要叫警政署、新北市警察局過來，給我解釋報告，我明天一定發文！」此舉是否涉嫌妨害公務或恐嚇罪，檢方今也主動分「他」字案，將一併調查釐清。

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