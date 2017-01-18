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雲林縣警察局捐贈30萬送獨居老人年菜

2017-01-18  19:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣警察局為響應華山基金會「愛老人愛團圓」公益活動，募款近30萬元及民生物資，今天下午全數捐贈給華山基金會，解了華山基金會景氣差，募不到善款的燃眉之急，造福弱勢老人。

華山基金會雲林區縣站長楊舒婷表示，春節是臺灣人最重視的團圓節慶，卻是許多孤苦無依長者遙不可及的夢想，甚至年節期間只能吃著簡便的餐點或乾糧，為了讓弱勢長者也能感受過年溫馨氛圍，特別為他們籌募年菜。

但今年因景氣冷颼颼，年菜基金籌募困難，截至目前只達到目標數的4成，讓大伙兒相當緊張又難過。

雲林縣警察局長黃明昭獲悉華山基金會的困境，號召同仁響應，今天將募得的29萬66oo元警察的愛心，代表捐贈給華山基金會，讓大家相當感動。

楊舒婷指出，獨居老人年菜將在除夕時提供精緻的年菜禮盒，由義工送給全縣獨居的長輩享用，若有民眾捐助者可洽詢雲林區電話05-5379915，歡迎小額捐款。

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  • 雲林縣警察局捐贈華山基金會近30萬元，造福弱勢老人。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣警察局捐贈華山基金會近30萬元，造福弱勢老人。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林縣警察局的捐贈讓華山基金會募集獨居老人年菜有了著落。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣警察局的捐贈讓華山基金會募集獨居老人年菜有了著落。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林縣警察局長黃明昭（左二）代表捐贈華山基金會近30萬元添購年菜。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣警察局長黃明昭（左二）代表捐贈華山基金會近30萬元添購年菜。（記者廖淑玲攝）

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相關關鍵字： 愛心年菜 愛心捐款 獨居老人 獨老 華山基金會
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