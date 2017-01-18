泰豐輪胎大火停工 員工投訴被迫請特休假

2017-01-18 19:02

〔記者李容萍／桃園報導〕已有一甲子歷史的泰豐輪胎中壢廠，昨天遭大火肆虐，泰豐輪胎今天下午在證交所重大訊息說明會上表示，這次大火算是不幸中大幸，並沒有人員傷亡，初初估生產設備和庫存損失達5億元以上；今天下午有泰豐輪胎廠員工向桃園市議員王浩宇陳情，指出因大火今起至25日的停工，廠方疑似強迫員工於工廠停工期間使用特休假請假。

對此，泰豐輪胎中壢廠楊姓處長受訪表示，火災過後廠內有太多事情要處理，停工期間員工是用什麼假停工，要等明天與人事處了解後再對外公布。

接獲泰豐員工陳情後，王浩宇認為工廠失火停工不可歸責於員工，公司仍應給予員工應有的底薪及福利，任何強迫員工使用特休請假的行為，皆違反勞動契約及勞動基準法。