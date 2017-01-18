溪邊的石頭別亂撿！ 民眾撿青斗石 竊盜罪送辦

2017-01-18 18:52

〔記者葉永騫／屏東報導〕保7總隊第2大隊第2中隊繼上個月查獲2民眾撿拾青斗石販賣案後，昨天再度在同一個六龜區查獲張姓民眾撿拾11顆的青斗石準備販售，警方依竊盜罪嫌送辦，也再度呼籲民眾不要再溪床撿石頭，以免觸法送辦。

保七第2大隊第2中隊上個月在高雄市六龜區土瀧灣段巡邏時，查獲林姓及余姓兩位民眾撿拾市價約3000元的11顆的青斗石送辦，沒想到17日下午再度在六龜區二波護岸河川區內發現張姓民眾駕駛自小貨車進入，未經主管機關許可在河川區域內徒手撿拾有價石塊置放於車內，被保七員警當場查獲，經通知水利署第七河川局到場清點，共拾取青斗石11粒，總重量214公斤，嫌犯坦承檢拾後欲轉賣到藝品店牟利，初估該石琢磨後市價約2000元，做成藝品或茶盤可賣5000元，全案依竊盜罪移送法辦。