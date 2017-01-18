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討不到5000元租金 房東「奪刀」砍房客遭訴

2017-01-18  18:38

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市三重區65歲的李姓房東，去年6月7日晚間9時許，向49歲的吳姓房客索討5000元房租未果，2人爆發口角，李男奪下吳男的持刀，刺向吳男，致使吳男腹部有3處穿刺傷、背部1處，臟器外露，新北地檢署今依殺人未遂罪嫌起訴李姓房東。

李姓房東向警方供稱，因對方積欠5000元房租遲遲未繳，他前去討房租，不料，喝醉的吳男竟持水果刀在屋內等待，不僅拒付、還向他叫囂，雙方拉扯後，他遭持刀的吳男劃傷臉頰，氣不過才憤而奪刀反制，卻不小心將刀刺進吳的腹部。

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  • 新北市三重區65歲的李姓房東，去年6月向49歲的吳姓房客索討5000元房租未果，2人爆發口角，李男奪下吳男的持刀，刺向吳男。（資料照，記者曾健銘攝）

    新北市三重區65歲的李姓房東，去年6月向49歲的吳姓房客索討5000元房租未果，2人爆發口角，李男奪下吳男的持刀，刺向吳男。（資料照，記者曾健銘攝）

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