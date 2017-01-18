最狂天兵酒駕犯 騎機車撞同一個警察兩次仍被逮

警用機車的踏板上可見被撞掉的機車零件。（記者王冠仁翻攝）

2017-01-18 18:42

〔記者王冠仁／台北報導〕39歲徐姓男子今天下午3點多酒後騎機車，經台北市民和街附近，被萬華分局東園所警員陳國舜發現；陳員見他神色緊張，呼叫警員陳建志前來支援。當兩名員警要上前攔查時，徐竟然騎機車衝撞警員陳建志，兩人雙雙倒地。

徐迅速起身跳上機車逃逸，兩名員警也立刻起身尾隨，在台北街頭上演警匪追逐。徐最後跑到中華路二段307巷附近時，再度騎車擦撞警員陳建志並倒地，陳國舜見機不可失，立即上前將他制伏逮捕。

警方說，徐酒測後酒測值達0.27毫克，他聲稱擔心酒駕被逮才逃逸；至於兩度被擦撞倒地的警員陳建志，雙腳膝蓋與雙腿挫傷，送往醫院包紮後無礙。警方最後將徐男依公共危險與妨害公務罪嫌送辦。

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