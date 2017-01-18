色運將迷姦韓女 「Jerry車隊」宣告解散
2017-01-18 18:53
〔即時新聞／綜合報導〕涉嫌下藥性侵南韓女大生的計程車司機詹侑儒日前遭收押，其所屬的「Jerry taxi tour」車隊也被其拖累，車隊負責人黎小姐今（18）日表示，車隊已經解散。
《中天新聞》報導，黎女今日一早與詹侑儒的母親一起到看守所探視詹侑儒，黎女受訪表示，她在看守所內問詹為何要這麼做，詹回答，最近心情不好、家裡事情很多。
黎女再問，「你知道車隊解散了嗎？」詹則說很抱歉、很後悔，對不起車隊跟家人。黎女也當面痛斥自己犯的錯，要自己面對法律制裁。
報導指出，黎女表示，除了面臨同業攻擊，還收到南韓來的攻擊訊息，「直接發訊息給我們，罵髒話」。
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